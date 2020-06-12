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Рубрика: В мире

Трамп назвал способы прекращения беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Далласе, штат Техас, 11 июня 2020 г. Фото: AFP/Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп во время выступления в Далласе, штат Техас, 11 июня 2020 г. Фото: AFP/Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Далласе, штат Техас, 11 июня 2020 г. Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США Дональд Трамп озвучил четыре пункта, которые, по его мнению, должны помочь исправить ситуацию с беспорядками в Соединенных Штатах. Об этом он заявил, выступая в Далласе (штат Техас).

Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Трамп: Полиция должна использовать только "подходящий" уровень насилия

Во-первых, он заверил, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств, их доступ к капиталам для малого бизнеса будет увеличен. Во-вторых, американский лидер пообещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

Трамп сообщил о работе над указом, который "побудит управления полиции в США соответствовать самым современным профессиональным стандартам в вопросах применения силы, включая тактику деэскалации конфликтов". Кроме того, Белый дом вновь призывает конгресс поднять вопрос о разрешении права выбирать школу. "Потому что доступ к образованию - это вопрос гражданских прав нашего времени", - отметил Трамп.

Президент подчеркнул также, что не будет лишать полицию финансирования, а, наоборот, гарантировал, что она будет хорошо обучена и оснащена.

Напомним, по Соединенным Штатам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Несмотря на то, что четверо стражей порядка, принимавших участие в задержании, были уволены, люди вышли на улицы, обвинив власти в расизме.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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