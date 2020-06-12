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Трейлер: Гордон-Левитт в полнометражном дебюте немецкого режиссера

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    12.06.2020, 13:55
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Amazon Prime Video представил трейлер боевика с участием американского актёра Джозефа Гордон-Левитта и с кровавым рейтингом "R".

Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышел трейлер второго сезона фрик-шоу "Роковой патруль"

Джозеф возвращается в мир большого кино после длительного отсутствия. В последний раз он принимал участие крупном кинематографическом проекте ещё в 2016 году, когда предстал в амплуа бывшего сотрудника ЦРУ в политическом триллере Оливера Стоуна "Сноуден", получившем смешанные отзывы кинокритиков, несмотря на убедительную игру актёра.

В фильме "7500" Гордон-Левитт перевоплотится в роль тихого Тобиаса Эллиса, второго пилота воздушного судна, совершающего рейс по маршруту Берлин-Париж. По сценарию оказавшиеся на борту террористы вскоре после взлёта предпринимают попытку захвата кабины пилотов, тяжело ранив командира корабля. Перед Тобиасом встаёт сложная задача: посадить самолёт, не дав террористам захватить штурмом кабину экипажа, и при этом сохранить жизнь пассажиров.

Фильм снят немецким мастером короткометражек Патриком Воллратом, чей фильм "Всё будет хорошо" получил номинацию на "Оскар" в 2016 году. "7500" - его полнометражный дебют.

Название триллера - международный авиационный код, использующийся при подаче сигнала о захвате самолёта. Примечательно, что фильм с подобным названием уже выходил в 2014 году под руководством японского режиссёра Такаси Симидзу, однако тогда вместо террористов главными антагонистами фильма были паранормальные явления.

Дебют фильма "7500" состоялся на Каннском фестивале в 2019 году.

Триллер станет доступен к просмотру на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 19 июня 2020 года.

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