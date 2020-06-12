УЕФА доиграет Лигу чемпионов в Португалии, а Лигу Европы в Германии

Руководство УЕФА приняло решение о доигровке еврокубковых турниров, прерванных в марте из-за пандемии коронавируса.

По данным Sky Sport Italia, начиная с четвертьфинальной стадии, Лига чемпионов пройдет в Португалии в формате "Финала восьми". В тех парах, где еще не прошли ответные матчи 1/8 финала - "Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2), "Челси" - "Бавария" (0:3), "Лион" - "Ювентус" (1:0), "Наполи" - "Барселона" (1:1), вторые игры примут домашние арены команд, которые и должны были проводить их дома.

Также "Финал восьми" ожидается в Лиге Европы. Этот турнир состоится в Германии.

Руководители УЕФА определились и с местом проведения матча за Суперкубок УЕФА. Он состоится в столице Венгрии Будапеште. Решающие матчи женской Лиги чемпионов примет Испания.