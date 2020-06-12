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12.06.2020 08:30
Рубрика: Экономика

В ФНПР предлагают создать Фонд занятости

Текст: Елена Манукиян
В перспективе необходимо создать Фонд занятости и пересмотреть потребительскую корзину, считают в Федерации независимых профсоюзов России. О новых законодательных инициативах, важности развития социального партнерства и ситуации на рынке труда в интервью "РГ" рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Какие законодательные инициативы готовятся ФНПР?

Фото: Артем Кудрявцев/РИА Новости
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Михаил Шмаков: Работаем над тем, чтобы поменять методику подсчета минимальной потребительской корзины. Также сегодня необходимо пересмотреть размеры пособий по безработице. Сегодня их увеличили до МРОТ, но мера временная и распространяется не на всех безработных. Финансовую поддержку тем, кто потерял работу, мог бы оказать Фонд занятости. Такой создавался в 90-е годы прошлого века, но просуществовал совсем недолго. Считаем, что его необходимо вернуть. Споры ведутся о финансировании. Предлагаем создавать его за счет страховых отчислений, как медицинское страхование.

Достаточно сегодня защищены работающие граждане трудовым законодательством? Нужны поправки в Трудовой кодекс?

Михаил Шмаков: Кризис показал, что наше трудовое законодательство работает. И многие поправки, которые предлагались в результате обсуждения в Российской трехсторонней комиссии, оказались бессмысленными, потому что сводились к повторению требований Трудового кодекса. Это доказывает его эффективность и силу.

Фото: iStock
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Конечно, нужно понимать,что когда возникают новые производственные отношения, появляются новые специальности, принципы и формы организации работы, тогда изменения в Трудовой кодекс нужны. Как, например, с удаленной занятостью. Раньше она применялась в единичных случаях, сейчас дистанционная работа приобрела массовый характер. Но поправки в Трудовой кодекс об удаленной занятости уже подготовлены.

Как оцениваете ситуацию на рынке труда сегодня?

Михаил Шмаков: Безработица нарастает. Не так быстро, потому что правительство принимает меры для стабилизации ситуации на рынке труда. При неправильном подходе рост безработных имел бы взрывной характер. Конечно, если не будет быстрого восстановления экономики, то все скрытые и купируемые проблемы могут выплеснуться наружу.

Экономика Работа Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР)

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