В КНР моряк из России оказался в числе бессимптомных носителей COVID-19

Заражение COVID-19 с бессимптомным протеканием болезни выявили китайские медики у гражданина России. Он является членом экипажа судна под флагом Маршалловых островов, прибывшего в порт города Чжоушань (провинция Чжэцзян).

По данным местной администрации, у мужчины не было никаких симптомов респираторной инфекции. После того, как тест на коронавирус оказался положительным, россиянина направили в специализированную больницу для дальнейшего обследования и лечения, пишет РИА Новости. Судно уже продезинфицировано, а 27 человек, контактировавшие с гражданином РФ, помещены под медицинское наблюдение.

Известно, что моряк покинул Россию 24 мая, а 29-го в Гонконге поднялся на борт судна. Корабль уже успел побывать в южнокорейском Пусане, затем в Шанхае, а седьмого июня встал на ремонт на одной из верфей в городе Чжоушань.