В Международном уголовном суде назвали санкции США "беспрецедентными"

В Международном уголовном суде (МУС) назвали американские санкции в отношении своего судейского корпуса "беспрецедентными" и "неприемлемыми", передает Deutsche Welle. Так в Гааге отреагировали на указ президента США Дональда Трампа, позволяющий вводить экономические ограничения против юристов этой инстанции, расследующих военные преступления американских солдат и офицеров в Афганистане.

"Это попытка вмешаться в верховенство закона, атака на интересы пострадавших в результате жестоких преступлений, для многих из которых суд - это последняя надежда на справедливость", - говорится в сообщении судебной инстанции.

Ранее в ООН и Еврокомиссии также выразили обеспокоенность в отношения демарша Вашингтона в отношении МУС.