В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19

Жаркая летняя погода может оказать влияние на распространение коронавирусной инфекции.

Как пояснил "Парламентской газете" главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, это, в частности, связано с солнечным ультрафиолетом, который негативно воздействует на многие микроорганизмы, включая коронавирус.

В качестве наглядного примера эксперт привел приборы для дезинфекции воздуха, действующие за счет ультрафиолета. Кроме того Николай Брико напомнил, что летом активно врабатывается укрепляющий иммунитет витамин D.

При этом эпидемиолог отмечает, что пока все-таки сложно понять, как будет развиваться заболевание, потому что оно зависит от множества факторов, например, от дозы возбудителя и общей резистентности макроорганизма.

"Но то, что ультрафиолет и солнечный свет негативно влияют на возбудитель, это доказано. Правда, передача возбудителя может и не замедлиться. Мы видим, что в странах Южной Америки, где сейчас много случаев заражения, в той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идет распространение вируса. Но его активность уменьшается, ультрафиолет действует на него губительно", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что такие меры, как социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах, транспорте и магазинах должны соблюдаться даже в жаркую погоду, поскольку распространение коронавируса может продолжаться.