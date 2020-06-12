В ООН нашли "иранский след" в атаке на Saudi Aramco в 2019 году

Нападение на нефтеобъекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии в 2019 году было осуществлено с помощью оружия иранского происхождения, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Крылатые ракеты или их составляющие, использованные в атаках, имеют иранское происхождение", - говорится в документе, подготовленном на основе экспертизы фрагментов вооружения.

Напомним, в сентябре 2019 года были атакованы два крупнейших комплекса по подготовке нефти в Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы. Добыча черного золота в Саудовской Аравии на непродолжительное время упала наполовину. В Вашингтоне тогда поспешили обвинить в случившемся Тегеран.