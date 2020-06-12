В Пекине закрыли продуктовые рынки после выявления заразившихся коронавирусом

В Пекине новым очагом распространения коронавируса стал один из продуктовых рынков, пишут местные СМИ. Инфекцию обнаружили на разделочной доске для лосося. В результате санэпидслужба обязала закрыть несколько торговых комплексов. Здесь идет масштабная дезинфекция общественных пространств и подсобных помещений.

По данным ТАСС, в ближайшее время местные заведения общепита, включая столовые в школах и домах престарелых ждут усиленные проверки.

Столичной администрации предписано также провести инспектирование компаний, которые занимаются поставками мяса и морепродуктов.