В Сеуле появился огромный флаг России

В центре южнокорейской столицы на здании посольства РФ зажегся флаг Российской Федерации, что сделано в честь государственного праздника - Дня России. Изображение флага РФ на фасаде здания посольства создаётся при помощи мультимедиа-проектора.

Зажегся флаг ещё вчера - вечером 11 июня. Триколор размером примерно три на четыре метра хорошо виден в темное время суток из разных мест в центре Сеула.

В связи с государственным праздником посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик выступил с приветственным словом, в котором поздравил всех соотечественников с Днем России, пожелав всем счастья, благополучия и успехов. Он отметил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Кроме того, в этом же году отмечается 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.