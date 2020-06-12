Власти Кубы анонсировали постепенную отмену карантинных мер

Глава государства сообщил, что план содержит два этапа: на первом предусматривается постепенное снятие введенных ранее ограничений, вызванных борьбой с распространением коронавирусной инфекции на Острове, а второй - противодействие последствиям экономического спада.

В свою очередь первый этап подразделяется на три независимые фазы, в рамках которых последовательно будут вводиться различные послабления, направленные на возврат к нормальной жизни.

"Мы усердно работали, спасая жизни, и полученные результаты позволяют говорить о том, что ситуация нормализуется", - отметил Диас-Канель. Президент подчеркнул, что ежедневное число выздоровевших пациентов значительно превышает число заболевших, снижается количество активных случаев, а также динамика выявления новых инфицированных.

"Таким образом, мы можем последовательно отменять группы введенных мер", - указал глава республики.

Жизнь на расстоянии

Более подробно о последующих шагах кубинского правительства вслед за выступлением президента рассказал премьер-министр Мануэль Марреро Крус. По его словам, решение о переходе от одной фазы к другой будет приниматься на уровне провинций и муниципалитетов, с учетом реальной эпидемиологической ситуации в регионе. Сама же суть снятия ограничений совпадает с опытом других стран: постепенное возвращение к нормальной жизни с сохранением требований соблюдения социальной дистанции и норм гигиены. В частности, пока остается обязательным ношение маски в общественных местах, а расстояние между людьми должно составлять не менее одного метра. Насколько такая мера окажется жизнеспособной в кубинских условиях, покажет время. Как минимум, даже в самые тревожные моменты распространения коронавируса на Острове Свободы это требование оказалось подчас невыполнимо: местные очереди сближают.

Власти Кубы намерены сохранить практику поквартирного медицинского обхода с целью выявления симптомов коронавируса. При этом возобновят прием рядовых пациентов местные больницы, которые на время борьбы с COVID-19 оказывали лишь неотложную помощь.

Иностранные туристы под присмотром

Серьезные ограничения сохранятся в важнейшая для экономики Кубы туристической отрасли. В рамках первой фазы снятия ограничений зарубежные путешественники по-прежнему не смогут попасть на Остров Свободы. Пока же отдельные направления откроют лишь для внутреннего туризма.

А вот начиная со второй фазы иностранные туристы смогут попасть на Кубу. По прилету каждый турист пройдет ПЦР-тестирование, а сами поездки будут весьма ограниченными: власти намерены открыть отдельные популярные курорты, за пределы которых туристы выехать не смогут. Предполагается, что отдыхающих будут напрямую доставлять автобусами из аэропорта в отели. В гостиницах за посетителями также ожидается повышенное внимание со стороны медицинского персонала. При этом ни один отель не будет полностью заполнен, благодаря чему власти намерены обеспечить соблюдение социальной дистанции между туристами. Экскурсии будут возможны лишь в пределах курортных зон, выехать в Гавану пока не получится.

Среди туристических направлений значатся небольшие острова - Кайо Санта Мария, Кайо Коко, Кайо Гильермо, Кайо Крус и Кайо Ларго дель Сур. Самый известный кубинский курорт Варадеро пока останется закрытым для международных путешественников, туда смогут попасть лишь жители Кубы.

Возобновление регулярного авиасообщения пока что откладывается.

"В ходе первой и второй фазы регулярные рейсы осуществляться не будут", - заявил Марреро Крус, добавив, что аэропорты по-прежнему будут открыты для приема гуманитарных рейсов и грузовых самолетов.

Туристов же планируется доставлять исключительно чартерными рейсами в расположенные в непосредственной близости к открываемым курортам воздушные гавани: аэропроты Кайо Коко и Кайо Ларго дель Сур, а также аэропорт Санта-Клары. При этом пассажирам сначала не разрешат перевозить с собой более одного стандартного места багажа.

На пути к нормальной жизни

Марреро Крус объявил также о том, что постепенно возобновляет свою работу общественный транспорт. В начале речь идет о городском и пригородном сообщениях, а лишь в рамках второй фазы будут восстановлены междугородние маршруты.

Кроме того, власти сообщили и о сохранении на начальном этапе налоговых послаблений, мер поддержи частного бизнеса и выплат госслужащим, а также соцработникам. А вот оплачивать коммунальные платежи, а также полученные штрафы кубинцам придется уже на второй фазе.

Постепенно с соблюдением ограничительных мер начнут полноценно функционировать рестораны. Начиная с первой фазы заведения общепита смогут работать не только на вынос, но и принимать посетителей, хотя требования по сохранению социальной дистанции и снижению количества одновременно присутствующих сохранятся.

Школьники вернутся за парты лишь в сентябре. При этом первые 10 недель будут посвящены завершению прерванного учебного года, и лишь с ноября начнется программа следующего класса.

Одним из самых важных вопросов для кубинцев, поднятых Марреро Крусом, стал, безусловно, режим посещения пляжей. Премьер-министр прямо заявил, что лишить жителей Острова возможности посещать пляжи нельзя. Пляжи будут открыты, вот только посещать их можно будет под присмотром сотрудников министерства внутренних дел. А вот проведение массовых общественных мероприятий - всевозможных фестивалей и карнавалов - пока откладывает на неопределенный срок: обеспечить социальную дистанцию среди кубинцев здесь будет не под силу даже всесильному МВД.