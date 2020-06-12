Володин поздравил граждан с Днем России

Необходимо сделать все возможное для развития страны и сохранении ее истории. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с Днем России. Текст поздравления опубликован на сайте Госдумы.

- Сегодня мы отмечаем праздник, важный для каждого из нас - День России, - отметил глава нижней палаты. - Наша страна - замечательная. Она имеет многовековую историю. И нам необходимо сделать все, чтобы она развивалась, повышалось благосостояние наших граждан. Сохранялась история нашей Родины, ее культура.

Вячеслав Володин заявил, что этот год для нашей страны особый - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. "Ценой своей жизни наши близкие сделали все для того, чтобы защитить Родину, сохранить ее для детей, внуков, правнуков, - напомнил он. - Нам необходимо, чтобы память о наших дедах и прадедах, тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить и работать, всегда была с нами".