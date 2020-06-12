Новости

На Урал привезли 13 тонн сладкого узбекского перца 10:04
В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час 09:57
Московские врачи отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом 09:54
Иран поздравил с Днем России и заявил о желании развивать сотрудничество 09:49
Как украсили Москву ко Дню России 09:43
Московские врачи вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек 09:39
Володин поздравил граждан с Днем России 09:22
Крещение шрапнелью: в 1915 году российские зенитки прошли проверку боем 09:22
В День России на концерте на Красной площади смогут быть только волонтеры 09:20
"Севилья" обыграла "Бетис" в возобновившемся чемпионате Испании 09:13
Видео: В День России приморский силач протащил 18-тонный грузовик 08:51
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов 08:48
В День России москвичей ждут облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла 08:41
В Тверской области перенесли Парад Победы 08:35
Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом 08:31
В Международном уголовном суде назвали санкции США "беспрецедентными" 08:28
Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО запустили проект ко Дню России 08:18
В Крыму День России отметят художественными флешмобами и салютом 07:55
УЕФА доиграет Лигу чемпионов в Португалии, а Лигу Европы в Германии 07:48
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета 07:40
Байден пригрозил Трампу армией в случае отказа признавать итоги выборов 07:31
СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета 06:47
На Камчатку прилетела бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19 06:28
Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России 06:26
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Марокко в Москву 06:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 09:22
Рубрика: Власть

Володин поздравил граждан с Днем России

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Необходимо сделать все возможное для развития страны и сохранении ее истории. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с Днем России. Текст поздравления опубликован на сайте Госдумы.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
День России: что и где посмотреть?

- Сегодня мы отмечаем праздник, важный для каждого из нас - День России, - отметил глава нижней палаты. - Наша страна - замечательная. Она имеет многовековую историю. И нам необходимо сделать все, чтобы она развивалась, повышалось благосостояние наших граждан. Сохранялась история нашей Родины, ее культура.

Вячеслав Володин заявил, что этот год для нашей страны особый - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. "Ценой своей жизни наши близкие сделали все для того, чтобы защитить Родину, сохранить ее для детей, внуков, правнуков, - напомнил он. - Нам необходимо, чтобы память о наших дедах и прадедах, тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить и работать, всегда была с нами".

Власть Работа власти Общество Ежедневник Праздники 12 июня - День России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей