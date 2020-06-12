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12.06.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России выявлено 8 987 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва - 1714
  2. Московская область - 730
  3. Свердловская область - 320
  4. Санкт-Петербург - 274
  5. Воронежская область - 227
  6. Нижегородская область - 221
  7. Ростовская область - 198
  8. Красноярский край - 178
  9. Республика Тыва - 176
  10. Иркутская область - 151
  11. Ханты-Мансийский АО - 150
  12. Республика Коми - 125
  13. Ямало-Ненецкий АО - 122
  14. Саратовская область - 116
  15. Волгоградская область - 114
  16. Архангельская область - 112
  17. Псковская область - 110
  18. Орловская область - 109
  19. Новосибирская область - 109
  20. Пензенская область - 103
  21. Тульская область - 100
  22. Ивановская область - 98
  23. Республика Дагестан - 95
  24. Ульяновская область - 95
  25. Калужская область - 94
  26. Брянская область - 93
  27. Приморский край - 93
  28. Тверская область - 91
  29. Челябинская область - 91
  30. Республика Бурятия - 90
  31. Омская область - 86
  32. Ставропольский край - 84
  33. Карачаево-Черкесская Республика - 80
  34. Краснодарский край - 80
  35. Кабардино-Балкарская Республика - 79
  36. Самарская область - 78
  37. Чувашская Республика - 76
  38. Забайкальский край - 76
  39. Республика Саха (Якутия) - 76
  40. Республика Башкортостан - 75
  41. Пермский край - 72
  42. Белгородская область - 70
  43. Курская область - 70
  44. Смоленская область - 70
  45. Владимирская область - 66
  46. Тамбовская область - 66
  47. Алтайский край - 66
  48. Хабаровский край - 65
  49. Оренбургская область - 63
  50. Республика Мордовия - 62
  51. Липецкая область - 61
  52. Кемеровская область - 61
  53. Ярославская область - 60
  54. Рязанская область - 58
  55. Мурманская область - 58
  56. Кировская область - 58
  57. Камчатский край - 54
  58. Ленинградская область - 52
  59. Томская область - 51
  60. Республика Татарстан - 49
  61. Республика Марий Эл - 47
  62. Новгородская область - 46
  63. Астраханская область - 44
  64. Амурская область - 41
  65. Сахалинская область - 41
  66. Костромская область - 38
  67. Калининградская область - 38
  68. Республика Адыгея - 38
  69. Республика Северная Осетия - 37
  70. Республика Хакасия - 37
  71. Республика Ингушетия - 36
  72. Магаданская область - 35
  73. Вологодская область - 32
  74. Республика Крым - 25
  75. Удмуртская Республика - 22
  76. Тюменская область - 22
  77. Чеченская Республика - 21
  78. Республика Калмыкия - 18
  79. Республика Карелия - 17
  80. Курганская область - 11
  81. Республика Алтай - 8
  82. Чукотский АО - 6
  83. Еврейская АО - 4
  84. Ненецкий АО - 1
  85. Севастополь - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.

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