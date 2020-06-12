За сутки в России выявлено 8 987 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.

Распределение по субъектам такое: Москва - 1714 Московская область - 730 Свердловская область - 320 Санкт-Петербург - 274 Воронежская область - 227 Нижегородская область - 221 Ростовская область - 198 Красноярский край - 178 Республика Тыва - 176 Иркутская область - 151 Ханты-Мансийский АО - 150 Республика Коми - 125 Ямало-Ненецкий АО - 122 Саратовская область - 116 Волгоградская область - 114 Архангельская область - 112 Псковская область - 110 Орловская область - 109 Новосибирская область - 109 Пензенская область - 103 Тульская область - 100 Ивановская область - 98 Республика Дагестан - 95 Ульяновская область - 95 Калужская область - 94 Брянская область - 93 Приморский край - 93 Тверская область - 91 Челябинская область - 91 Республика Бурятия - 90 Омская область - 86 Ставропольский край - 84 Карачаево-Черкесская Республика - 80 Краснодарский край - 80 Кабардино-Балкарская Республика - 79 Самарская область - 78 Чувашская Республика - 76 Забайкальский край - 76 Республика Саха (Якутия) - 76 Республика Башкортостан - 75 Пермский край - 72 Белгородская область - 70 Курская область - 70 Смоленская область - 70 Владимирская область - 66 Тамбовская область - 66 Алтайский край - 66 Хабаровский край - 65 Оренбургская область - 63 Республика Мордовия - 62 Липецкая область - 61 Кемеровская область - 61 Ярославская область - 60 Рязанская область - 58 Мурманская область - 58 Кировская область - 58 Камчатский край - 54 Ленинградская область - 52 Томская область - 51 Республика Татарстан - 49 Республика Марий Эл - 47 Новгородская область - 46 Астраханская область - 44 Амурская область - 41 Сахалинская область - 41 Костромская область - 38 Калининградская область - 38 Республика Адыгея - 38 Республика Северная Осетия - 37 Республика Хакасия - 37 Республика Ингушетия - 36 Магаданская область - 35 Вологодская область - 32 Республика Крым - 25 Удмуртская Республика - 22 Тюменская область - 22 Чеченская Республика - 21 Республика Калмыкия - 18 Республика Карелия - 17 Курганская область - 11 Республика Алтай - 8 Чукотский АО - 6 Еврейская АО - 4 Ненецкий АО - 1 Севастополь - 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.