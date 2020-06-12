Новости

Макрон направил Путину послание по случаю Дня России 20:34
В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу 20:09
Заразность болезни по кашлю люди без медицинских знаний определяют наугад 19:42
Мурашко: Жара не снижает активность коронавируса 19:21
На АвтоВАЗе рассказали, каких Lada точно не будет в модельном ряду 18:47
В Сеуле появился огромный флаг России 18:46
Инфекционист из США предупредил, что эпидемия COVID-19 только началась 18:17
Апрельское падение британской экономики оказалось рекордным для страны 18:12
НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей 18:01
Видео: Ученики со всей России сказали слова благодарности любимому педагогу 17:31
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна COVID-19 17:12
Одна из моделей Renault ушла с российского рынка 17:01
Рошаль вступился за калининградских медиков 16:58
Дмитрий Песков сравнил себя с сапером 16:49
В Москве в тоннелях уберут сплошную разметку 16:47
Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в "Локомотив" 16:37
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю 16:33
Песков посоветовал читать классику и Илона Маска 16:25
Троице-Сергиеву лавру откроют для прихожан 13 июня 16:20
Врач оценил исследование о новом симптоме коронавируса 16:10
Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова 15:50
Пять признаков того, что вам залили плохой бензин 15:34
В Петербурге ребенок заразился коронавирусом в утробе матери 15:23
В Подмосковье слесарь задержан за серийные убийства и изнасилования 15:20
Петербург отмечает День России онлайн 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 19:42
Рубрика: Общество

Заразность болезни по кашлю люди без медицинских знаний определяют наугад

Текст: Алена Ларина

Неподготовленный в медицинском плане человек не может определить заразность заболевания по кашлю или чиханию. Это показал специальный эксперимент.

Не подхватить инфекционное заболевание, которое может быть смертельным, нетрудно, если не контактировать с больным, но сложно определить потенциальную опасность человека по его кашлю и насморку. Ведь оба признака не всегда указывают на инфекцию.
Ирина Краснопольская: Почему самые тяжелые невзгоды выпадают тем, кто нас спасает

К примеру, кашель возможен из-за сухости во рту, а насморк - из-за аллергии. В тоже время, в отличие от других, медикам известно, что в зависимости от причины появления кашель звучит по-разному.

Так насколько правильно люди, не имеющие медицинской подготовки, могут определить заразность кашляющего рядом с ними человека? Николас Мичалак из Мичиганского университета и его коллеги попытались выяснить это с помощью эксперимента со 165 участниками, не имевшими никакого отношения к медицине.

Ученые дали им прослушать записи кашля, чтобы определить, является ли он признаком инфекционной болезни с вероятностью по шкале от одного до девяти. Правильный ответ был дан всего лишь в 45 процентах случаев.

Кроме того, исследователи решили выяснить, по каким признакам участники эксперимента сделали свои выводы о причинах кашля на записи. В этом исследовании приняли участие еще 150 человек. Они должны были не только решить, является ли записанный кашель признаком инфекционной болезни, но и оценить, насколько отвратителен его звук.

Результаты исследования показали: "отвратительность" кашля не повлияла на точность определения его причины - заразен он или нет. Правильный ответ был дан всего в 42 процентах случаев.

Общество Наука

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
Мурашко: Жара не снижает активность коронавируса
Рошаль вступился за калининградских медиков
НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции