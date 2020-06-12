Заразность болезни по кашлю люди без медицинских знаний определяют наугад

Неподготовленный в медицинском плане человек не может определить заразность заболевания по кашлю или чиханию. Это показал специальный эксперимент.

Не подхватить инфекционное заболевание, которое может быть смертельным, нетрудно, если не контактировать с больным, но сложно определить потенциальную опасность человека по его кашлю и насморку. Ведь оба признака не всегда указывают на инфекцию.

К примеру, кашель возможен из-за сухости во рту, а насморк - из-за аллергии. В тоже время, в отличие от других, медикам известно, что в зависимости от причины появления кашель звучит по-разному.

Так насколько правильно люди, не имеющие медицинской подготовки, могут определить заразность кашляющего рядом с ними человека? Николас Мичалак из Мичиганского университета и его коллеги попытались выяснить это с помощью эксперимента со 165 участниками, не имевшими никакого отношения к медицине.

Ученые дали им прослушать записи кашля, чтобы определить, является ли он признаком инфекционной болезни с вероятностью по шкале от одного до девяти. Правильный ответ был дан всего лишь в 45 процентах случаев.

Кроме того, исследователи решили выяснить, по каким признакам участники эксперимента сделали свои выводы о причинах кашля на записи. В этом исследовании приняли участие еще 150 человек. Они должны были не только решить, является ли записанный кашель признаком инфекционной болезни, но и оценить, насколько отвратителен его звук.

Результаты исследования показали: "отвратительность" кашля не повлияла на точность определения его причины - заразен он или нет. Правильный ответ был дан всего в 42 процентах случаев.