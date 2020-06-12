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12.06.2020 11:04
Рубрика: Общество

Завершился пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников

Текст: Ксения Колесникова
Центр педагогического мастерства и Департамент образования и науки города Москвы впервые провели пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Эту инициативу поддержал Образовательный центр "Сириус" в Сочи, распространив ее на всю страну. О том, почему возникла такая идея и как прошел пригласительный этап, рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Иван Валерьевич, Москва лидирует по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Причины?

Иван Ященко: Успехи Москвы на олимпиадах во многом связаны с тем, что мы делаем ставку на то, что каждый ребенок талантлив. И основная задача - дать возможность любому школьнику проявить себя. Поэтому главное, что стала делать Москва десять лет назад, это честно и качественно проводить самый массовый, школьный, этап Всероссийской олимпиады. А в прошлом году мы начали активно использовать для этого информационные технологии. Во-первых, это облегчает учителям проверку работ, а во-вторых, мы смогли использовать новые типы заданий. Поэтому во время дистанционного обучения столица оказалась технологически готова к тому, чтобы проводить пригласительный школьный этап олимпиады онлайн.

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
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А для школьников это было подходящее время для участия в олимпиаде?

Иван Ященко: Да, из-за того, что дети находятся дома, у них появилось больше времени на олимпиады. Ведь обычно школьный этап проходит в начале осени, параллельно с учебой: это сопряжено с определенной перегрузкой (плотное расписание, уроки). А сейчас ребята могли воспользоваться возможностью и спокойно попробовать себя в разных предметах. Причем даже в тех, которыми они раньше не слишком интересовались. Тут можно использовать олимпиаду для того, чтобы проверить: а вдруг тебе понравится предмет, который у тебя в школе не получался. Речь, конечно, идет не о выпускном классе, когда все мысли только о поступлении в вуз.

Пригласительный этап дал возможность школьникам в разные дни в удобное время попробовать себя в выбранных дисциплинах. Только в Москве участников оказалось более 370 тысяч. Из них 210 тысяч стали победителями и призерами.

Образовательный центр "Сириус" на своей платформе распространил московский опыт на всю Россию по естественно-научным предметам. Это реальная помощь регионам в развитии детских талантов: не все могут и технологически, и методически это организовать. Сотрудничество Москвы и "Сириуса" сделало доступным опыт московских педагогов и московских вузов для детей из других регионов. Благодаря поддержке руководителя "Сириуса" Елены Шмелевой, в это включились местные органы управления образованием, губернаторы многих регионов. В итоге в пригласительном этапе приняли участие 400 тысяч ребят со всей страны.

Кто-то, может быть, выступил не слишком удачно, но заинтересовался предметом. И теперь есть лето, чтобы подготовиться к участию в обычном школьном этапе, который пройдет осенью. А тем, кто сейчас выступил успешно, Москва планирует засчитать результаты этого этапа в качестве основного и сразу пригласить на муниципальный.

Почему только Москва?

Иван Ященко: Думаю, не только Москва! По положению о Всероссийской олимпиаде школьный и муниципальный этапы регионы проводят самостоятельно. И они же принимают решение об учете результатов. А то, что Москва планирует засчитывать результаты пригласительного этапа, означает, что у ребят будет гораздо больше времени на подготовку к муниципальному этапу. Ведь школьный им зачли. И это пример для регионов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Как московские школьники смогут подготовиться к олимпиаде?

Иван Ященко: Для этого у нас есть все возможности: на сайте vos.olimpiada.ru выложен банк заданий прошлых лет, а на сайте Центра педагогического мастерства есть много онлайн-курсов, посвященных подготовке к олимпиадам.

И, конечно, мы не можем не помочь выпускникам, которые будут сдавать ЕГЭ в июле. Вместе с Яндексом мы создали курс подготовки к ЕГЭ по математике, который позволяет в оставшееся до экзамена время освежить свои знания. На сайте ЦПМ и в "Яндекс. Школе" можно найти пробные экзамены и каталог задач, видеоуроки лучших педагогов и тесты по темам, а также рекомендации на основе персонального прогресса школьника.

До самоизоляции, во время каникул, обычно проходили летние школы по разным предметам. Что ждет ребят в ближайшие месяцы? Видимо, речь идет о дистанционных занятиях?

Иван Ященко: Возможностей дистанционно заниматься этим летом будет чрезвычайно много. Программа "Московские каникулы онлайн" - это дистанционные олимпиады, конкурсы, онлайн-школы, курсы, записи лекций и мастер-классы. Записаться на мероприятия можно через электронную систему регистрации. Программа стартовала 1 июня. Это, например, онлайн-курсы по подготовке к олимпиадам для школьников 7-11 классов, интенсивный видеокурс по геометрии для 7 и 8 классов, видеокурс по теории вероятностей, статистике и развитию функциональной грамотности, курс "Окружающий мир. Естествознание" для учителей начальных классов, учеников 1-4 классов и их родителей. Продолжать можно долго. А еще - записи вебинаров Ассоциации победителей олимпиад по 24 предметам, которые доступны школьникам со всей России.

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