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12.06.2020 23:47
Рубрика: В мире

Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги

Текст: Владимир Шилов
Владимир и Елена Зеленские. Фото: Стрингер / РИА Новости Владимир и Елена Зеленские. Фото: Стрингер / РИА Новости
Владимир и Елена Зеленские. Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский перешел "на особый режим работы" после того, как у его жены Елены в пятницу был выявлен COVID-19, заявили в офисе главы Незалежной.

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"Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.

Сообщается, что речь идет не о самоизоляции, а специальном режиме работы. В частности, круг личного общения президента на ближайшие две недели сведен к минимуму. Подавляющее большинство всех встреч и совещаний будут вестись в онлайн-режиме.

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