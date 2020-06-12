Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги

Президент Украины Владимир Зеленский перешел "на особый режим работы" после того, как у его жены Елены в пятницу был выявлен COVID-19, заявили в офисе главы Незалежной.

"Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.

Сообщается, что речь идет не о самоизоляции, а специальном режиме работы. В частности, круг личного общения президента на ближайшие две недели сведен к минимуму. Подавляющее большинство всех встреч и совещаний будут вестись в онлайн-режиме.