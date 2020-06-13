Выступающий на правах аренды за "Сочи" Александр Кокорин стал гостем Youtube-канала бывшего украинского футболиста Александра Алиева. В ходе общения нападающий рассказал о том, что во время пребывания в заключении из-за нескольких драк, устроенных в центре Москвы, он скучал по семье и футболу.

"Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила - точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, - любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них. Я прикоснулся и увидел, как это все выглядит. Это ужасно - никому в жизни не желаю", - рассказал Кокорин.

Осенью 2018 года братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела из-за нескольких драк в центре Москвы. Все они получили тюремные сроки от года и 5 месяцев до полутора лет. Однако осенью 2019 года вышли по УДО.