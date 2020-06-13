Американская частная компания запустит разведывательные спутники США

Компания Rocket Lab планирует запустить ракету Electron с тремя разведывательными спутниками США.

Ранее старт планировался на 11 июня, но был отменен из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома в Новой Зеландии. На орбиту также должны отправиться космические аппараты NASA и австралийского университета, сообщает портал Space.com.

Первоначально запуск трехступенчатой ракеты с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, был намечен на 27 марта. Однако мероприятие отменили после введения ограничений из-за коронавируса. Представители Национального разведывательного управления США (NRO), действия новозеландских властей поддержали. Это будет двенадцатая миссия "Электрона".