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13.06.2020 10:36
Рубрика: В мире

Американская частная компания запустит разведывательные спутники США

Текст: Александр Саможнев

Компания Rocket Lab планирует запустить ракету Electron с тремя разведывательными спутниками США.

Фото: AFP/Jewel SAMAD
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Ранее старт планировался на 11 июня, но был отменен из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома в Новой Зеландии. На орбиту также должны отправиться космические аппараты NASA и австралийского университета, сообщает портал Space.com.

Первоначально запуск трехступенчатой ракеты с миссией, получившей название Don't Stop Me Now, был намечен на 27 марта. Однако мероприятие отменили после введения ограничений из-за коронавируса. Представители Национального разведывательного управления США (NRO), действия новозеландских властей поддержали. Это будет двенадцатая миссия "Электрона".

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