"Бавария" без Левандовского одержала победу над "Боруссией"

Мюнхенская "Бавария" в матче чемпионата Германии переиграла дома "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1.

Обе команды к этому матчу подошли с серьезными потерями. У менхенгладбахцев из-за дисквалификации не сыграл один из лучших бомбардиров команды Алассан Плеа, потери "Баварии" казались куда более ощутимыми. В предыдущем матче получили предупреждения лучший бомбардир бундеслиги Роберт Левандовски и лучший ассистент сезона Томас Мюллер.

На 26-й минуте "Бавария" вышла вперед после удара Йозуа Зиркзе, под занавес тайма отличился еще один игрок баварцев - Бенжамен Павар, который поразил собственные ворота.

"Бавария" снова вышла вперед в самом конца матча, когда отличился Леон Горецка. "Бавария" продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 17 матчей и возглавляет турнирную таблицу с 73 очками после 31 тура, за три тура до окончания чемпионата отрыв от идущей на втором месте дортмундской "Боруссии" составляет 7 очков.

Дортмундцы, в свою очередь, со счетом 1:0 победили дюссельдорфскую "Фортуну" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Гол забил на пятой компенсированной минуте матча вышедший на замену Эрлинг Холанд. Наставник дортмундцев Люсьен Фавр во время празднования гола неудачно подпрыгнул и получил травму ноги.