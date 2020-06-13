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13.06.2020 07:40
Рубрика: Общество

Биолог напомнила о рисках при бессимптомном течении COVID-19

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о коварстве коронавируса SARS-CoV-2. Очень часто человек даже не подозревает, что инфицирован, и организм пострадал.

Фото: iStock
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Основная часть "бессимптомников" - это молодые люди, которые, как правило, попадают к врачам по другому поводу. Например, решили проверить поджелудочную железу. А когда сделали компьютерную томографию, оказалось, что у человека поражение легких. Что же делать? Прежде всего, проконтролировать объем вдыхаемого воздуха. Это стереометрия.

Заразившийся коронавирусом человек может также не замечать снижение функции почек. В данном случае надо сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию, уточнила Баранова. Ее слова приводит РИА Новости.

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