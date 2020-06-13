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13.06.2020 08:10
Рубрика: В мире

Более 10 тысяч работников пекинского рынка пройдут тест на COVID-19

Текст: Александр Саможнев

Более десяти тысяч работников одного из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" пройдут тест на коронавирус после обнаружения SARS-CoV-2 при разделке лосося, доставленного из-за границы.

По данным газеты "Синьцзинбао", в четверг в Пекине впервые за почти два месяца был выявлен локальный случай заражения COVID-19. Заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок "Синьфади". В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных гражданах, работающих в Китайском центре исследования мясной продукции и проживающих в районе Фэнтай.

Фото: iStock
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После подтверждения у них коронавируса была проведена дезинфекция рынка, который временно закрыт. Проверили говядину, баранину, свинину, овощи и фрукты. Однако на взятых образцах вирус обнаружен не был. О времени открытия рынка объявят дополнительно.

Рынок "Синьфади" обеспечивает около 90 процентов поставок фруктов и овощей в пекинские магазины и предприятия общественного питания. Чтобы не допустить нехватки продукции, администрация района Фэнтай создала специализированные зоны для торговли. Там будут продаваться только те продукты, которые поставили в последние часы и не успели разгрузить на рынке. А товары, которые уже находятся на рынке, временно опечатаны. На его территорию не могли попасть сотни грузовиков с продуктами.

Всего с субботы для проведения эпидемиологического расследования были временно закрыты шесть оптовых рынков в разных районах Пекина, включая рынок "Синьфади", рынок морепродуктов "Цзиншэнь", рынок "Шуньсинь Шимэнь", "Сунъюй Дунли", а также сельскохозяйственные рынки "Ваньсин 2" и "Дунсыцюй".

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