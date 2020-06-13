Постановление правительства Брянской области от 9 июня 2020 года № 243-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании постановления главного государственного санитарного врача по Брянской области от 9 июня 2020 года № 15, предложений главного государственного санитарного врача по Брянской области от 5 июня 2020 года № 5843, от 8 июня 2020 года № 5955 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п), изложив пункты 2, 3 в следующей редакции:

"2. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Брянской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Данное ограничение не распространяется на проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях), а также мероприятий по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов при условии соблюдения санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области.

2.1. Приостановить на период действия режима повышенной готовности на территории Брянской области:

2.1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, музеев-заповедников, музеев-усадеб, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2.1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2 настоящего постановления.

2.1.3. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

2.1.4. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.1.5. Деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания), за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

2.1.6. Деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также парикмахерских услуг, оказываемых на одном рабочем месте с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.1.7. Работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров;

объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 400 кв. м, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и одновременном нахождении в торговом зале объекта торговли предельного количества лиц исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2.1.8. Посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп с соблюдением в указанных группах санитарного режима.

2.2. Запретить на период действия режима повышенной готовности курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах на территории Брянской области.

3. Обязать на период действия режима повышенной готовности на территории Брянской области граждан:

3.1. Вернувшихся в Российскую Федерацию и прибывших на территорию Брянской области:

3.1.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" управления Роспотребнадзора по Брянской области по телефону (4832) 66-06-96, "горячую линию" Правительства Брянской области по телефону (4832) 64-47-10, по единому номеру "112" системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

3.1.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

3.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

3.2. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 3.1 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3.1.3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

3.3. В возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.

3.4. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

3.5. Проживающих и (или) прибывших на территорию Брянской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

3.5.1. Оказания медицинской помощи, обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, включая сопровождение до медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются в экстренной (неотложной) медицинской помощи, и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

3.5.2. Следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

3.5.3. Осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Брянской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки).

3.5.4. Осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

3.5.5. Следования по вызову сотрудников правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, судебных органов для совершения процессуальных и (или) иных действий, связанных с реализацией данными органами своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.6. Следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением.

3.5.7. Выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

3.5.8. Выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.5.9. Обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении близких родственников при наличии свидетельства (копии) либо справки о смерти (копии), посещения кладбищ, посещения объектов религиозного назначения с площадью до 400 кв. м при одновременном нахождении на объекте предельного количества лиц исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м либо с площадью свыше 400 кв. м при одновременном нахождении на объекте предельного количества 100 человек.

3.5.10. Следования, в том числе с использованием личного транспорта, к месту ведения садоводства и огородничества, в садовые дома, иные загородные дома при наличии документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, и документа, удостоверяющего личность.

3.5.11. Следования на железнодорожный вокзал, автовокзал либо в аэропорт с места проживания (пребывания) в целях переезда к иному месту проживания (пребывания) вне границ Брянской области при предъявлении билета, электронного билета.

3.5.12. Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

3.5.13. Совершения прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания граждан, в том числе детских площадок.

3.6. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на улицах и в других местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях).".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







