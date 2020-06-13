Новости

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки 18:16
Сантехник из Подмосковья признался в семи убийствах и изнасилованиях 18:14
Бывший глава ФИФА Блаттер обвиняется в новом преступлении 17:34
Marvel объявила о перезапуске Железного человека 17:25
Президент Украины отправился в самоизоляцию из-за коронавируса 17:08
В Казани полностью потушили пожар на газохранилище 16:51
Посол России в США не видит позитивных сигналов по договору СНВ 16:38
Около 32 тысяч москвичей продлили свои проездные 16:28
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса 16:20
Актриса Муцениеце поблагодарила мужа, которого обвиняла в насилии 16:01
В Новороссийске установили первый памятный знак на дне Черного моря 16:00
В Китае на шоссе взорвался бензовоз 15:51
В Техасе восемь человек ранены при стрельбе на парковке 15:49
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант 15:46
Из-за пожара около 400 человек было эвакуировано из ТЦ "Афимолл Сити" 15:30
"Штрафы должны быть миллионные": Пригожин о ДТП с Ефремовым 15:29
Непогода оставила часть Тулы без электричества 15:27
В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани 15:25
Можно ли купить хорошую иномарку за 100 000 рублей? Ищем "живые" варианты 15:22
Организаторы "Оскара" внесли важные поправки в регламент 15:12
Nissan опубликовал первое фото нового X-Trail 15:00
Японские автокомпании приостановят работу заводов из-за коронавируса 14:55
Названы новые даты премьер "Матрицы 4", "Довода" и "Чудо-женщины 1984" 14:50
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова 14:42
Назван величайший герой за всю историю кинематографа 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
13.06.2020 17:34
Рубрика: Спорт

Бывший глава ФИФА Блаттер обвиняется в новом преступлении

Текст: Максим Домчев

Экс-президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера подозревают в преступном использовании средств из футбольных фондов.

Фото: EPA
Глава ФИФА Джанни Инфантино хочет изменить имидж большого футбола

Как сообщает АР, в Швейцарии в отношении Блаттера начато новое расследование. Сообщается, что он преступно использовал из футбольных фондов миллион долларов. Генеральная прокуратура страны уже уведомила 84-летнего Блаттера о том, что он является обвиняемым в выдаче беспроцентного кредита в апреле 2010 года Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго. Позже этот кредит и вовсе был списан в качестве подарка.

Согласно полученным данным, в числе подозреваемых также бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и экс-финансовый директор ФИФА Маркус Каттнер.

Ранее Блаттер был отстранен на 8 лет от футбольной деятельности после того, как выяснилось, что в 2011 году он перевел 2 миллиона швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини, а также продал телеправа Карибского футбольного союза (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 тысяч долларов, что намного ниже их рыночной цены. Позже наказание сократили до четырех лет. В 2020 году Блаттер рассказал, что дело о продаже телеправ было и вовсе закрыто.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации ФИФА

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
В Самарской области два человека погибли при падении самолета
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса
В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20