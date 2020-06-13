Бывший глава ФИФА Блаттер обвиняется в новом преступлении

Экс-президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера подозревают в преступном использовании средств из футбольных фондов.

Как сообщает АР, в Швейцарии в отношении Блаттера начато новое расследование. Сообщается, что он преступно использовал из футбольных фондов миллион долларов. Генеральная прокуратура страны уже уведомила 84-летнего Блаттера о том, что он является обвиняемым в выдаче беспроцентного кредита в апреле 2010 года Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго. Позже этот кредит и вовсе был списан в качестве подарка.

Согласно полученным данным, в числе подозреваемых также бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и экс-финансовый директор ФИФА Маркус Каттнер.

Ранее Блаттер был отстранен на 8 лет от футбольной деятельности после того, как выяснилось, что в 2011 году он перевел 2 миллиона швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини, а также продал телеправа Карибского футбольного союза (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 тысяч долларов, что намного ниже их рыночной цены. Позже наказание сократили до четырех лет. В 2020 году Блаттер рассказал, что дело о продаже телеправ было и вовсе закрыто.