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13.06.2020 01:23
Рубрика: Культура

Что пели и говорили музыканты во время концерта "Мы - вместе!"

Текст: Александр Алексеев
Это был, наверное, самый необычный концерт в честь Дня России. И, может быть, самый душевный и искренний, немного и спонтанный, потому что популярные артисты в этот раз не только пели песни. Но и говорили со сцены важные слова, которые, похоже, подбирали на ходу, и оттого они шли у них от самого сердца. Ведь COVID-19 еще окончательно не отступил. И многим людям сегодня по-прежнему нужна поддержка. И они должны еще раз убедиться в том, что "Мы - вместе!". Собственно так и назывался этот замечательный и очень человечный концерт на Красной Площади.

Николай Басков выбрал для исполнения "Русский вальс" Александры Пахмутовой, группа "Любэ" - песню "Березы", а Олег Газманов спел свою песню о России в сопровождении хора Ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии.

Но главное даже не то, что артисты пели, а то, что они говорили. Лучше всех артистов, сказала, пожалуй, Валерия, пожелавшая, "чтобы все чувствовали себя счастливыми, живя в нашей огромной и непобедимой стране!". И исполнила песню "Океаны".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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А Григорий Лепс посвятил выступление врачам: "Спасибо, ребята!". И благодарил всех, кого артисты называли "героями нашего времени - врачей, медсестер, фельдшеров, всех, кто бесстрашно сражался с новым вирусом". И кто продолжает сражаться, в том числе и в праздничный день.

Да, это был не просто концерт. В креслах перед сценой и на расстоянии двух метров друг от друга сидели волонтеры. Те, кто помогали людям, нуждавшимся в их заботе и участии. Журналисты телерадиокомпании ВГТРК иногда выхватывали кого-то из волонтеров, задавали им вопросы. И те спокойно, без пафоса и громких слов рассказывали о своей работе, о том, чем смогли и еще постараются помочь.

Кто-то замечал, что при помощи пожилым людям, "нередко было нужно не просто принести молока, хлеба и что попросят…". Требовалась еще и психологическая поддержка, иногда просто разговор, чтобы те "не чувствовали себя одинокими и никому не нужными".

Фото: iStock
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Другие вначале не хотели отвечать, но потом рассказывал, что покупали на свои деньги всем нуждающимся маски, лекарства, предметы первой необходимости. Говорили они это обыденным тоном, потому что считали такие поступки "естественными и сами собой разумеющимися, обычными…"

Словом, попутно это был еще, пожалуй, и мастер-класс того, как мы можем заботиться и думать друг о друге. И не забывать о том, что "Мы - вместе!".

Стены Кремля благодаря светотехнике во время концерта окрашивались в цвета российского флага, на них показывали ролики, посвященные им, современным героям - врачам, санитарам, медсестрам, волонтерам. Да это был необычный и незаурядный концерт, где вместе соединились и песни, и желание людей делать друг другу добро.

Конечно, так должно быть, и хочется верить - будет - не только в праздники.

Культура Музыка Общество Ежедневник Праздники 12 июня - День России Музыка с Александром Алексеевым

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