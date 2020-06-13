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13.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что ждет мировую экономику после пандемии

Текст: Роман Маркелов
Судя по последним статданным, экономическая активность в производственном секторе и в секторе услуг в крупнейших экономиках мира, резко обвалившаяся в марте-апреле, начинает восстанавливаться. Учитывая то, насколько сильным было ее снижение в ответ на введенные по всему миру ограничения, отскок, пусть и сравнительно скромный, был вполне ожидаем, особенно в обрабатывающих отраслях. Главный вопрос заключается в том, сможет ли это восстановление продолжиться, и какова будет его траектория, говорит аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.
Бельгия. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Бельгия. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Бельгия. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Из 2,9 трлн долларов, выделяемых на стимулирование экономики США в рамках пакета мер CARES, 500 млрд долларов приходится на программу поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program. Схожие шаги по поддержке своих экономик предпринимают и центробанки других стран. Совокупный размер баланса всех ведущих центробанков на данный момент оценивается в 22 трлн долларов, а к концу текущего года прогнозируется его увеличение до 30 трлн долларов, отмечает Маккиннон. Но помогут ли все эти меры быстрому V-образному восстановлению мировой экономики?

Восстановление мировой экономики будет постепенным: если обозначать буквенными терминами, то это нечто среднее между V-образным быстрым восстановлением и L-образной стагнацией, считает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. Процесс восстановления глобальной экономики займет несколько лет, при этом возможны просадки в случае новых волн коронавируса. Основной удар вируса пришелся на сектор услуг, который восстанавливается тяжелее и медленнее, чем производство, констатирует Васильев.

Китайские потребители после пандемии будут тратить на 33-39% больше

По его словам, отсутствие лекарства и вакцины от коронавируса, риски второй волны заражения, социальное дистанцирование и потеря доходов ведут к изменению поведения потребителей и перестройке глобальной экономики. Мировая экономика будет перестраиваться в сторону большей цифровизации и перевода многих процессов в онлайн.

Затормозить же восстановление глобальной экономики может обострение противостояния США и Китая, считает аналитик. "Ожидаем, что противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира будут нарастать в ближайшие годы. Учитывая существенное переплетение экономик США и Китая, процесс разъединения будет постепенным и болезненным для мировой экономики", - говорит Васильев.

На фоне глобальной рецессии основным драйвером роста финансовых рынков остается стимулирующая политика мировых центробанков и правительств. Следствием масштабных фискальных стимулов станет рост бюджетных дефицитов и увеличение долговой нагрузки. В последующие годы высокий уровень долга будет сдерживать мировой экономический рост.

В то же время низкая инфляция позволяет центробанкам проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику. Побочным эффектом монетарных стимулов является надувание пузырей на финансовых рынках. В этот кризис ФРС США быстро снизила ставку до нуля и объявила о неограниченной программе покупке активов. Баланс Федрезерва растет с невиданной скоростью, наводняя финансовые рынки дешевой ликвидностью. За три месяца баланс ФРС вырос на 70% и превысил 7 трлн долларов, это 33% от ВВП США.

Фото: iStock
Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии

Беспрецедентные стимулирующие меры позволяют сгладить проблемы в реальной экономике в восприятии инвесторов, подчеркивает Васильев. Кроме этого, фондовый рынок отыгрывает ожидания восстановления мировой экономики по мере смягчения карантинных ограничений. В этом месяце бóльшая часть ограничительных мер будет снята в США, Европе, Азии и России. "Данные по рынку труда США показали, что уже в мае крупнейшая экономика мира вернулась к созданию рабочих мест и снижению безработицы. Индексы деловой активности за май указали на замедление спада в США, Европе и России и зафиксировали рост активности в Китае. Также позитивом для инвесторов стали согласованные действия стран ОПЕК+, которые помогли стабилизировать нефтяной рынок", - перечисляет Васильев.

По его мнению, в ближайшие годы центробанки будут сохранять ультрамягкую монетарную политику. Глобальный дезинфляционный тренд позволяет им удерживать низкие ставки, что снижает стоимость обслуживания долга для правительств, компаний и граждан. Стимулирующая политика монетарных властей будет способствовать росту цен финансовых активов. В случае новых кризисов центробанки задействуют весь известный инструментарий, включая неограниченную скупку активов, заливание рынков дешевой ликвидностью и "вертолетные деньги", полагает эксперт.

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