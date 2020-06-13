ЦСКА проиграл "Арсеналу" в контрольном матче

Московский ЦСКА и тульский "Арсенал" в рамках подготовки к возобновляющемуся 19 июня чемпионату России по футболу провели матч в Москве. Встреча прошла в закрытом режиме и завершилась победой тульского клуба 3:2.

У победителей голы забили Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев, у ЦСКА - Иван Обляков и Кристиян Бистрович.

"Тяжело судить по первой игре, но движение было. Игровые задумки, которые мы наигрывали, есть, доволен игрой своих ребят, - сказал ТАСС главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко. - Игра была интересной с обеих сторон, команда ЦСКА тоже двигалась хорошо. Видно было, что ЦСКА хочет, по этой игре, и жаль, что такие матчи проходят без болельщиков".

В 23-й туре, первом после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, ЦСКА примет дома "Зенит", а "Арсенал" - "Спартак". Оба матча пройдут 20 июня.