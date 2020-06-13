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13.06.2020 21:07
Рубрика: Общество

Биологи проверят иммунные клетки-киллеры в борьбе с коронавирусом

Текст: Ольга Орлова

Ученые Института биологических исследований Солка и Йельского университета выяснили, что иммунные клетки активируются без клеток-посредников. Об этом исследовании сообщает журнал Journal of Experimental Medicine.

Ранее считалось, что иммунным клеткам-киллерам, для того чтобы их активировать, нужно доставить информацию о проникновении в организм вируса. И что эту задачу выполняли дендритные клетки.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Однако исследование ученых доказало, что иммунные Т-клетки (лимфоциты) находятся не только в лимфатических узлах. Внутри легких существуют долгоживущие Т-клетки-киллеры, которые распознают определенные вирусы и защищают от повторной инфекции. Самое главное, для их активации дендритные клетки не понадобились.

Ученые провели опыты на мышах, удалив у них дендритные клетки. В лимфатических узлах Т-клетки не активировались, зато в легких они стали работать.

По словам одного из авторов исследования Джун Сион Лоу, резидентные Т-клетки памяти в легких распознают повторную инфекцию гриппа - с помощью практически любых различных клеток. Таким образом стало ясно, что Т-клетки памяти не всегда требуют дендритных клеток для реактивации.

По словам директора Центра иммунобиологии и микробного патогенеза Института Солка, сделан шаг вперед в изучении того, как формируется долгосрочный иммунитет и вполне возможно создание универсальной вакцины от всех респираторных вирусов. Теперь ученые намерены выяснить, образуются ли Т-клетки памяти в легких при коронавирусной инфекции и могут ли они защитить при повторном заражении.

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