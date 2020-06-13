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13.06.2020 14:09
Рубрика: Экономика

Ипотеку под 6,5% получили 37 тысяч заемщиков

Текст: Марина Трубилина

Ипотечные кредиты под 6,5% получили уже 37,5 тысячи заемщиков. Об этом сообщает ДОМ.РФ.

Фото: iStock
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К 10 июня банками было получено 169 тысяч заявок на ипотеку с господдержкой под 6,5%. Из них было рассмотрено 136,5 тысячи заявок, одобрено 112,1 тысячи. Одобряется 82% заявок, подчеркивают в ДОМ.РФ.

Банками было уже выдано 37,5 тысячи кредитов на 93,7 млрд рублей. При этом 98% выданных кредитов приходится на топ-15 банков.

В Москве банками получено 23,2 тысячи заявок, из них рассмотрено 19,3 тыс., одобрено 15,3 тысячи. Процент одобрения в столице ниже, чем в целом по стране - 79%. Москвичам выдано 4,8 тысячи кредитов на 22,2 млрд рублей.

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