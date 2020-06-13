"Ювентус" стал первым финалистом Кубка Италии

Туринский "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, по сумме двух матчей переиграв "Милан" за счёт гола в гостях.

12 июня прошел один из ответных матчей полуфинала Кубка Италии, в котором туринцы принимали "Милан". Первая встреча завершилась вничью 1:1, после чего турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Матч проходил без зрителей. "Ювентус" получил шанс выйти вперёд на 16-й минуте, когда за игру рукой в ворота гостей был назначен пенальти. Но Криштиану Роналду с "точки" не смог поразить ворота.

Тут же нападающий гостей Анте Ребич грубо атаковал соперника и был удален с поля. Несмотря на численное преимущество "Ювентус" так и не смог забить. Не удалось отличиться и гостям. 0:0, и по итогам двух матчей туринцы в финале.

В финале "Ювентус" сыграет с победителем в паре "Наполи" - "Интер", где первый матч завершился победой неаполитанцев со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в субботу в Неаполе. Финал состоится 17 июня.