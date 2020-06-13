Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Начавшие работать в июне отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что снявшие у них номера пары состоят в семейных отношениях. Гостиницы найдут выход из ситуации, считает представитель отрасли.

Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Селить в один номер можно не только членов одной семьи, заметил в беседе с "РГ" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

"Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом", - сказал он.

В рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, пояснил Ламшин. "То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно", - сказал он.

Конечно же, гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей. Если те приехали вместе, то и поселить их могут в одном номере, заметил Ламшин.