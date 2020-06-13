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13 июня 2020 г.

Постановление правительства Курганской области от 5 июня 2020 года № 182-1 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 5 июня 2020 г.
Опубликован 13 июня 2020 г.

В соответствии с Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 "О прожиточном минимуме в Курганской области", Законом Курганской области от 28 марта 2013 года № 10 "О потребительской корзине в Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курганской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 9972 рубля, для трудоспособного населения - 10630 рублей, пенсионеров - 8271 рубль, детей -10509 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков



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