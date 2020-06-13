Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров в воскресенье, 14 июоня отправятся с визитом в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, министры возглавят российкую делегацию и обсудят с турецкими коллегами острые региональные вопросы.

Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону договорились о восстановлении двустороннего взаимодействия стран на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с пандемией коронавируса.