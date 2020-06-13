У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Легендарная консольная игра Persona 4 Golden вышла на ПК в Steam

Текст:   Богдан Бобров
13.06.2020,  
21:44
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

В рамках PC Gaming Show 2020 было объявлено о выходе культовой игры Persona 4 Golden в Steam.

Творение студии ATLUS доступно по цене в 1199 рублей. Также представлено расширенное издание за 1499 рублей - в него входит артбук и саундтрек.

Sony показала игры для PlayStation 5 и представила дизайн консоли

На сайте-агрегаторе Metacritic у знаменитой RPG очень высокий рейтинг - 93 балла на основе 61 рецензии.

Системные требования ожидаемо приемлемые - для комфортной игры хватит процессора не ниже Intel Core i5-650 или AMD Phenom X4 940, 4 Гб оперативной памяти и видеокарта класса Nvidia GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 6870 или лучше.

игры
Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Apple анонсировала дату проведения конференции для разработчиков 11.06.2020
Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5 08.06.2020
консоли
Фото: Xiaomi
Xiaomi представила Mi Band 5 дешевле 2000 рублей. Брать или нет? 11.06.2020
Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК 05.06.2020
В России началась распродажа приставок Sony PlayStation 4 и игр для них 03.06.2020
Steam
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Google выпустила бета-версию Android 11 10.06.2020
Главные эксклюзивы PlayStation выйдут в Steam. Названы даты релизов 26.05.2020
Переиздание культовой трилогии Mafia поступило в продажу на всех платформах 20.05.2020