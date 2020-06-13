Легендарная консольная игра Persona 4 Golden вышла на ПК в Steam

В рамках PC Gaming Show 2020 было объявлено о выходе культовой игры Persona 4 Golden в Steam.

Творение студии ATLUS доступно по цене в 1199 рублей. Также представлено расширенное издание за 1499 рублей - в него входит артбук и саундтрек.

На сайте-агрегаторе Metacritic у знаменитой RPG очень высокий рейтинг - 93 балла на основе 61 рецензии.

Системные требования ожидаемо приемлемые - для комфортной игры хватит процессора не ниже Intel Core i5-650 или AMD Phenom X4 940, 4 Гб оперативной памяти и видеокарта класса Nvidia GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 6870 или лучше.