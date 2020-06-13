МФЦ смогут работать в особом режиме

Региональные власти могут до конца года вводить особый порядок работы МФЦ в своем регионе. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

МФЦ разрешается организовывать предоставление услуг по предварительной записи, сокращать перечень своих услуг, сокращать количество окон для приема посетителей. Возможно выездное обслуживание некоторых категорий граждан, в том числе на безвозмездной основе, а также организация "сопровождения заявителей по получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе дистанционного" и другие меры. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования также смогут при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам - вводить упрощенные правила идентификации клиентов и получения документов, ограничивать личный приём посетителей. Пенсионному фонду разрешено, в частности, оказывать в особом порядке такие услуги как установление страховых пенсий, ежемесячных денежных выплат, рассмотрение заявлений о распоряжении маткапиталом, предоставление компенсаций за проезд к месту отдыха пенсионерам из районов Крайнего Севера и др. А Фонд соцстраха сможет, например, по временному порядку назначать ежемесячные пособия по уходу за ребенком при невозможности его выплаты страхователем.

При переходе на особый порядок работы фонды и МФЦ должны будут информировать об этом заявителей - через интернет и через свои контакт-центры.