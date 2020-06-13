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13.06.2020 17:01
Рубрика: Экономика

МФЦ смогут работать в особом режиме

Текст: Марина Трубилина
Региональные власти могут до конца года вводить особый порядок работы МФЦ в своем регионе. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

МФЦ разрешается организовывать предоставление услуг по предварительной записи, сокращать перечень своих услуг, сокращать количество окон для приема посетителей. Возможно выездное обслуживание некоторых категорий граждан, в том числе на безвозмездной основе, а также организация "сопровождения заявителей по получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе дистанционного" и другие меры. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

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Пенсионный фонд и Фонд социального страхования также смогут при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам - вводить упрощенные правила идентификации клиентов и получения документов, ограничивать личный приём посетителей. Пенсионному фонду разрешено, в частности, оказывать в особом порядке такие услуги как установление страховых пенсий, ежемесячных денежных выплат, рассмотрение заявлений о распоряжении маткапиталом, предоставление компенсаций за проезд к месту отдыха пенсионерам из районов Крайнего Севера и др. А Фонд соцстраха сможет, например, по временному порядку назначать ежемесячные пособия по уходу за ребенком при невозможности его выплаты страхователем.

При переходе на особый порядок работы фонды и МФЦ должны будут информировать об этом заявителей - через интернет и через свои контакт-центры.

Экономика Работа

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