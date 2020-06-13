Москва приложила максимум усилий для мирного развития Европы

Россия приложила максимум усилий для того, чтобы Европа, пережившая две мировые, а затем "холодную" войны, встала, наконец, на путь процветания, взаимовыгодного партнерства, мирного устойчивого развития на благо нынешнего и будущих поколений. Москва неизменно выступала за укрепление объединительной роли таких общеевропейских институтов, как, например, ОБСЕ.

В статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова журналу "Ревю политик э парламентэр" по случаю 130-й годовщины со дня рождения Шарля де Голля говорится, что политик выдвинул концепцию Большой Европы от Атлантики до Урала, свободной от разделительных линий и блокового противостояния.

А в 1966 году генерал совершил исторический визит в СССР, придавший мощный импульс двустороннему сотрудничеству по всем направлениям. Со своей стороны, Россия предложила заключить Договор о европейской безопасности и приступить к совместной работе по созданию общего пространства мира, стабильности, широкого экономического и гуманитарного сотрудничества от Атлантики до Тихого океана.

Министр отмечает, что в западном сообществе возобладала линия тех, кто сделал близорукий выбор в пользу натоцентричности и геополитических игр. Достаточно вспомнить бомбардировки Югославии, расширение НАТО на восток, а также поддержку рядом европейских столиц антиконституционного вооруженного переворота на Украине и введение в отношении России односторонних санкций.

В то же время возможность сформировать архитектуру мира и стабильности на нашем общем континенте еще сохраняется, полагает глава МИД РФ. В текущих условиях наиболее эффективный путь решения этой задачи заключается в сложении потенциалов различных интеграционных проектов, которые реализуются на обширных евразийских пространствах - от Лиссабона до Джакарты.