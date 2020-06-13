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13.06.2020 12:00
Рубрика: Экономика

МОТ: Число работающих детей может сильно возрасти из-за COVID-19

Текст: Алексей Дуэль

Одним из социальных осложнений, с которым мир столкнется в результате пандемии коронавируса и последовавших за ней экономических сложностей, может стать резкий всплеск эксплуатации детского труда. Международная организация труда предупреждает о такой опасности, добавляя, что с 2000 года число работающих детей удалось снизить на 93 млн с отметки в 246 млн на начало века. Однако теперь тенденция может измениться на прямо противоположную.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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"Поскольку пандемия уничтожает доходы семей, многие, оставшись без поддержки, могут снова начать использовать детский труд, - говорит генеральный директор МОТ Гай Ридер. - Социальная защита жизненно необходима во время кризиса, - она оказывает помощь наиболее уязвимым категориям. Детский труд необходимо рассматривать шире, в интеграции с образовательной политикой, социальной защитой, правосудием, проблемами рынка труда, защитой прав человек и работника".

При этом в МОТ ссылаются на исследования, показывающие, что рост бедности на один процент может в некоторых странах автоматически приводить к увеличению доли детского труда на 0,7%. Механизм довольно прост: денег стало меньше, школа закрыта, и ребенок в нее не ходит, и многим кажется нормальным привлечь младшего члена семьи к зарабатыванию средств к существованию.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Постоянное закрытие школ в 130 странах может оставить без дела больше миллиарда учеников. И даже когда занятия будут возобновлены, в новой экономической реальности, по оценке МОТ, не все родители смогут снова позволить себе содержать школьника. Кто-то может быть отправлен на работу, в том числе опасную, а кто-то привлечен к домашнему или сельскохозяйственному труду. В любом случае эти дети будут лишены возможности получить знания и навыки, необходимые для дальнейшей успешной жизни.

В МОТ призывают не допустить такого развития событий и обещают через год снова провести исследования проблемы эксплуатации детского труда.

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