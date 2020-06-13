МВД: В России на 85% выросло количество киберпреступлений

Количество киберпреступлений в России в этом году выросло на 85,1%, сообщили в МВД РФ.

В ведомстве отметили, что на структуру преступности большее влияние оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Количество таких преступлений выросло на 85,1%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 123,7%.

"При этом удельный вес таких преступлений возрос до 21,7% от общего числа", - добавили в МВД.

Там уточнили, что в России почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт.