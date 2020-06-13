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13.06.2020 10:24
Рубрика: Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Текст: Марина Трубилина
Самые высокие зарплаты в начале нынешнего года были у финансистов и страховщиков. Это следует из данных Росстата о социально-экономическом положении России в первом квартале.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, работники финансовой и страховой деятельности в начале года получали в среднем по 106 633 рубля в месяц. Работавшие в сфере добычи полезных ископаемых зарабатывали по 85 736 рублей ежемесячно. Сотрудники в сфере информации и связи - по 81 248 рублей, работники научной и технической сферы - по 73 689 рублей, отрасли транспортировки и хранения - по 51 276 рублей в месяц.

Фото: iStock
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В хвосте списка - работники гостиниц и предприятий общественного питания с зарплатой в 29 057 рублей, те, кто занимается сельским хозяйством (30 953 рубля), сотрудники сферы водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (35 203), административные работники (37 006) и работники образования (37 324 рублей).

Довольно высок разброс зарплат внутри каждой экономической сферы. Так, в транспортировке и хранении средние зарплаты сотрудников, связанных с деятельностью воздушного и космического транспорта, составляли 131 590 рублей, тогда как те, кто работает на почте или в курьерской доставке, получали лишь по 28 980 рублей.

В сфере обрабатывающих производств при средней зарплате в 44 727 рублей те, кто занят в производстве табачных изделий, получали в среднем 127 441 рубль в месяц, а их коллеги, занятые производством одежды, лишь 20 867 рублей ежемесячно.

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