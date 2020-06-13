Около 5 тысяч россиян стали участниками акции "Цвета российского флага"

В День России грандиозный государственный флаг развернули на портале "Культура.рф" и на сайте Музея Победы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе музея.

Флаг составил Музей Победы в виде мозаики из наиболее ярких и креативных фотографий, которые прислали участники сетевой акции "Цвета российского флага". Всего же для цифрового флешмоба интернет-пользователи сделали около 5 тысяч патриотических снимков.

Активнее всего на флешмоб откликнулись школьники и молодежь. В грандиозную онлайн-мозаику вошли сотни фотоколлажей и красочных фотопортретов с развевающимся российским флагом. Организаторы предложили сделать символический триколор своими руками, и участники с удовольствием подхватили эту идею.

Полосы российского флага делали из детских и елочных игрушек, книжек и блокнотов, разноцветной одежды и посуды, цветов и камней, воздушных шаров и канцелярских принадлежностей. Для постов в соцсетях интернет-пользователи вышивали, вязали, делали аппликации, пекли торты. Яркие триколоры появились на окнах и стенах домов, приусадебных участках, во дворах и на улицах. Участники красили в цвета российского флага руки, лица, машины, колодцы, заборы, крыши. Посмотреть можно на сайте музея.