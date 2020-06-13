Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре

По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Соответственно, производство вакцины начнется в сентябре.

Речь идет о вакцине, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Как ранее заявлял директор Центра академик Александр Гинцбург, первые испытания на добровольцах - сотрудниках, работающих над вакциной - прошли в мае, а сейчас проводятся полномасштабные клинические исследования совместно с Минобороны.

"Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации - август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, - это сентябрь", - уточнила сегодня Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.

Параллельно с учёными Центра Гамалеи над несколькими вариантами вакцины работают также в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России.

В "Векторе" также начинают клинические исследования - они продлятся до сентября, а госрегистрация по плану должна пройти в сентябре. Сразу после этого ожидается запуск вакцины в промышленное производство. На Биокаде, с которым сотрудничают учёные "Вектора", заявляли, что опытные партии, необходимые для испытаний, были произведены в заданные сроки. А уже в августе производство будет готово к масштабированию вакцины. По словам главы Биокада Дмитрия Морозова, его компания готова производить 5 млн доз вакцины ежегодно.