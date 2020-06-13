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13.06.2020 15:28
Рубрика: Власть

Политолог Александр Малькевич: Поправки в Конституцию укрепят суверенитет

Текст: Анна Полтавцева
Известный политолог Александр Малькевич поделился с корреспондентом "Российской газеты" своими мыслями о предстоящем 1 июля голосовании по поправкам в Основной Закон нашей страны. В частности, о том, какие преимущества дает 79 статья Конституции, которая отменяет примат международного права над внутренним российским законодательством. Малькевич сказал:
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию

- Я считаю, что целый ряд положений, которые будут вноситься в Конституцию, укрепят суверенитет нашей страны. Они будут работать на то, чтобы Россия всегда была государством с абсолютно независимой собственной политикой, подчиненной интересам народа. Мы видим, что есть определенные поползновения политических сил и общественных объединений, которые не стесняются, даже не будучи у власти, такие пробные шары катать, и по возможному изменению территориальной целостности России, и по отсылкам к каким-то европейским очень сомнительным судебным институтам.

Подобными изменениями мы страхуем и страну, и нас самих, и будущее поколение от слишком вольной трактовки российской государственности, которую позволяют себе эти персонажи.

Политолог также объяснил, как, по его мнению, единая система публичной власти поможет решить проблему разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления:

- Мы видим, - особенно проблема с коронавирусом вскрыла эти вещи, - что некоторые, скажем так, властные образования, во многом искусственные. Если говорить про местное самоуправление, то у нас очень серьезно "не огорожен огород" вокруг этого.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Политолог Константин Костин: Поправка в Конституцию о национализации элит крайне востребована обществом

По факту столько чиновников муниципальных, которые ни за что не отвечают, зато очень "раздувают щеки" и строят из себя большое начальство. Ситуация с коронавирусом показала, что не может больше продолжаться так, чтобы разные уровни власти друг от друга перекидывали (обязанности). Это одним словом "спихотехника" - от слова "спихнуть". Приходишь к одному, он говорит, что это вопрос не его компетенции, и отсылает в другое место, приходишь туда, там пересылают в третье. И так по кругу. Мы даже увидели задержки в ряде регионов своевременных выплат медикам, которые находятся на фронте борьбе с коронавирусом. Это все неприемлемо. Должна быть жесткая, четкая, работающая вертикаль власти.

Он подчеркнул, что не менее важно, что запрет на второе гражданство и целый ряд других ограничений вводится для чиновников: "Должна произойти национализация элит. Эти люди должны работать на страну, думать о своей стране, вкладываться в нее, жить в ней, свое будущее связывать с ней и будущее своих детей тоже".,

Напомню, Общероссийское голосование пройдет 1 июля 2020 года.

Власть Власть Позиция Изменения в Конституцию РФ

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