Посол России в США не видит позитивных сигналов по договору СНВ

Никаких позитивных сигналов от США по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) нет, соглашению остается жить несколько месяцев, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам дипломата, в Москве хотят определить, в каком направлении США собираются двигаться в области стратегической безопасности. Архитектуры безопасности сегодня практически нет. Договору СНВ остается жить несколько месяцев.

"Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю", - уточнил Антонов

Глава дипмиссии РФ полагает, что Россия и США, как две великие державы, несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Несмотря на наличие противоречий, стороны обречены на взаимодействие и сотрудничество в поисках компромисса.

"И нам придется очень многое сделать, когда в Вашингтоне осознают необходимость стабилизации отношений. Тем более что Москва всегда старается понять, что хотят американцы", - заключил Анатолий Антонов.