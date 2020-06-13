Пожар на французской атомной подлодке обошелся без жертв

Пожар, возникший в пятницу на атомной подводной лодке Perle на военно-морской базе в Тулоне, потушен, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы, в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, оказывавших им содействие", - написала министр в Twitter.

Накануне морская префектура Средиземноморья передала сообщение об инциденте на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Чиновники информировали, что при пожаре никто не пострадал, угрозы радиационного заражения не возникло, вооружений на подлодке не было.

Подводная лодка Perle была заложена в 1987 году и введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в сухом доке в Тулоне на техобслуживании.