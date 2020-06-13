Новости

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки 18:16
Сантехник из Подмосковья признался в семи убийствах и изнасилованиях 18:14
Бывший глава ФИФА Блаттер обвиняется в новом преступлении 17:34
Marvel объявила о перезапуске Железного человека 17:25
Президент Украины отправился в самоизоляцию из-за коронавируса 17:08
В Казани полностью потушили пожар на газохранилище 16:51
Посол России в США не видит позитивных сигналов по договору СНВ 16:38
Около 32 тысяч москвичей продлили свои проездные 16:28
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса 16:20
Актриса Муцениеце поблагодарила мужа, которого обвиняла в насилии 16:01
В Новороссийске установили первый памятный знак на дне Черного моря 16:00
В Китае на шоссе взорвался бензовоз 15:51
В Техасе восемь человек ранены при стрельбе на парковке 15:49
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант 15:46
Из-за пожара около 400 человек было эвакуировано из ТЦ "Афимолл Сити" 15:30
"Штрафы должны быть миллионные": Пригожин о ДТП с Ефремовым 15:29
Непогода оставила часть Тулы без электричества 15:27
В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани 15:25
Можно ли купить хорошую иномарку за 100 000 рублей? Ищем "живые" варианты 15:22
Организаторы "Оскара" внесли важные поправки в регламент 15:12
Nissan опубликовал первое фото нового X-Trail 15:00
Японские автокомпании приостановят работу заводов из-за коронавируса 14:55
Названы новые даты премьер "Матрицы 4", "Довода" и "Чудо-женщины 1984" 14:50
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова 14:42
Назван величайший герой за всю историю кинематографа 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
13.06.2020 17:08
Рубрика: В мире

Президент Украины отправился в самоизоляцию из-за коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Президент Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у супруги, сообщила пресс-секретарь Юлия Мендель.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги

По ее словам, в офисе президента придерживаются необходимых мер безопасности. Сотрудникам рекомендовано ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Проводится также температурный мониторинг.

В последние два дня в офисе президента и управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, утверждает портал strana.ua.

По данным источников издания, заразился министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников. Кроме того, инфицирован советник президента Руслан Демченко. Вчера они были на переговорах с советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Париже. Диагноз стал известен уже после возвращения из командировки.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
В Самарской области два человека погибли при падении самолета
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса
В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии