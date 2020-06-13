Президент Украины отправился в самоизоляцию из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у супруги, сообщила пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, в офисе президента придерживаются необходимых мер безопасности. Сотрудникам рекомендовано ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Проводится также температурный мониторинг.

В последние два дня в офисе президента и управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, утверждает портал strana.ua.

По данным источников издания, заразился министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников. Кроме того, инфицирован советник президента Руслан Демченко. Вчера они были на переговорах с советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Париже. Диагноз стал известен уже после возвращения из командировки.