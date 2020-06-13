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Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

Текст:   Богдан Бобров
13.06.2020,  
22:27
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition.

В ролике игроков снова знакомят с главным героем - Томасом Анджело - и его историей вовлечения в преступную деятельность.

После продемонстрированного видео ведущий мероприятия провел с разработчиками студии блиц-интервью.

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Сотрудник Hangar 13 рассказал, что создаваемый проект будет именно ремейком - полностью переработаны графика, освещение и другие технические аспекты.

Кроме того, для Mafia: Definitive Edition были полностью пересняты все кат-сцены. Также планируется значительно "оживить" город и увеличить количество его жителей на улицах.

Релиз запланирован на ПК (Steam, Epic Games Store), Xbox One и PlayStation 4. Предзаказ уже доступен.

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