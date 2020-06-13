Бирюков: В Москве проводят сезонные работы по обследованию зеленых насаждений

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Эта работа проводится ежегодно для того, чтобы получить данные о состоянии столичного зеленого фонда.

"В общей сложности на 130 площадках постоянного наблюдения будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников, - отметил Петр Бирюков. - Специалисты тщательно измеряют их параметры - высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, а также проведут обследование: оценят жизнеспособность, декоративные качества, посмотрят наличие болезней, вредителей и механических повреждений".

Заместитель мэра рассказал, что результаты обследования фиксируются в специальных паспортах и ведомостях, которые есть у каждой площадки наблюдения, и на карте-плане. В результате обследования каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, что позволяет быстро идентифицировать и найти его. Также ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полученные в ходе мониторинговых обследований данные будут тщательно проанализированы. Это позволит получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений в Москве.

Напомним, что в столице за последние годы высажено более 6 миллионов деревьев и кустарников. В частности, делается это по программам "Миллион деревьев", начатой в 2013 году, а также программе компенсационного озеленения и двухгодичному проекту "Наше дерево".