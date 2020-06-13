Городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"По данным на 09.30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего - в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет", - отметил Петр Бирюков.

"Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды. В работах принимали участие 155 сотрудников Комплекса городского хозяйства и свыше 50 единиц различной коммунальной техники", - сообщил заместитель мэра.

Он напомнил, что ранее из-за сильного ветра, грозы и ливня городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Сегодня в городе, по прогнозу синоптиков, ожидается кратковременный дождь, ветер с порывами до 15 м/сек.

Бирюков призвал москвичей быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.