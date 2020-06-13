Летние кафе могут вернуться на улицы быстрее, чем ожидалось

На 12 июня подавляющее большинство российских регионов уже приступило к первому этапу выхода из самоизоляции. А 12 регионов еще вообще не начинали этот процесс. 10 регионов уже на втором этапе. И только один - на третьем.

Нигде пока не идет речь об открытии летних кафе и веранд. Впрочем, рано или поздно, жаркая погода заставит об этом задуматься. Но, как выяснилось, быстро их открыть не удастся. Воронежские предприниматели просчитали проблемы, которые могут возникнуть, и обратились к властям с предложениями, как их минимизировать. И, похоже, устроить веранду на свежем воздухе для кафе и ресторанов в столице Черноземья станет легче. Есть смысл задуматься об этом и в других регионах.

Владельцы небольших воронежских предприятий общепита предложили на лето-2020 ускорить процедуру согласования при открытии веранд и уличных кафе. От имени бизнес-сообщества к властям обратились 20 предпринимателей, которые управляют популярными ресторанами, кофейнями, кафе и кондитерскими. В мэрии Воронежа отреагировали оперативно и готовят поправки к нормативной базе.

Воронежские бизнесмены попросили на период с 1 июля до 30 сентября 2020 года принять упрощенный режим согласования веранд. В частности, исключить обязательное согласование эскиза летнего кафе с городским управлением главного архитектора и отменить арендную плату за участок под веранду при условии, что работать она станет только днем, возведение дополнительных конструкций не потребуется, а столов для посетителей будет не более пяти. И, наконец, рассматривать документы для выдачи паспорта предложено за три рабочих дня.

- Конечно же, начало работы подобных заведений должно быть согласовано с управлением Роспотребнадзора. Мы обязуемся следовать "Рекомендациям по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - заверил руководитель ресторана Николай Шалыгин.

Напомним основные указания санитарных врачей: между столами - не менее полутора метров, в общем доступе - кожные антисептики, для сотрудников - "входной контроль" (измерение температуры, опрос о самочувствии и контактах с приезжими из других регионов), в течение дня - уборка, по окончании смены - дезинфекция.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин воспринял инициативу рестораторов с пониманием. "Предложения, которые касаются упрощения порядка и ускорения процедур, проработаем в кратчайшие сроки, примем по ним решения. "Такие поручения я уже дал", -сообщил он. - Упрощен может быть и процесс согласования внешнего вида веранд. Но полностью уйти от этого, скорее всего, не удастся. Вопрос бесплатного или льготного размещения потребует отдельной проработки - с учетом особенностей и принадлежности каждого земельного участка. Возможны объективные сложности, к ним стоит отнестись с пониманием и вместе искать выходы".

В целом глава города поддержал увеличение количества удобных летних веранд, которые не будут мешать пешеходам. При этом, по его мнению, предприниматели не должны забывать об использовании элементов вертикального озеленения и других эстетических решениях.

- Летние веранды - интересный и нужный формат обслуживания людей. Однако любые решения с возвращением объектов общепита в принципе к работе должны приниматься с учетом эпидемиологической ситуации, - заключил мэр.

По данным ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья, более 70 процентов предприятий общепита в регионе являются малыми и сверхмалыми, работают на оборотных средствах и не имеют серьезной подушки безопасности. Если нарастить выручку и добиться льгот по арендной плате в ближайшей перспективе не удастся, треть заведений в этом году может уйти с рынка или поменять владельцев.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.