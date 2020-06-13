Москвичей пригласили на квест "Камни удачи" в Измайловском парке

Необычный квест "Камни удачи" стартует 13 июня в Измайловском лесопарке. Это будет первый массовый проект с начала пандемии не на интернет платформах. Подробности рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосприроды.

Творческий квест "Камни удачи" будет длиться до конца лета и состоять из нескольких частей. Первая часть называется "Радужные бабочки". Подготовила его художница Евгения Хлынина, нарисовавшая на 22 "камнях удачи" бабочек. Этих бабочек можно будет найти возле лавочек, тропинок, а также возле экоцентра "Царская пасека". Все они пронумерованы (с 1 по 22), разрисованы.

- Эти камушки принесут удачу и радость тем, кто их найдет, но оставит на своих местах, а не унесет с собой "на память", - рассказали в пресс-службе. - Более того, их лучше в руку не брать, но можно фотографировать. В рамках квеста посетителям Измайловского лесопарка предлагается отыскать все эти камни, сфотографировать их и выложить в соцсети с хештегом #природатут.

Тема бабочек выбрана не случайно. Конец июня и начало июля - "высокий сезон" для бабочек: именно в это время большинство видов уже выходят из куколок, летают в парках и радуют нас своей яркой воздушной красотой. Этих удивительных существ, чьи легкие крылья раскрашены всеми цветами радуги, на Земле около 140 тысяч видов.

Как ожидается, в продолжении квеста в июле и августе будут сделаны еще более 60 камней, которые посетители парка, принявшие участие в игре, также смогут найти и сфотографировать.