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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Наталья Сергунина: С 16 июня павильоны ВДНХ откроются для посетителей

Текст: Любовь Проценко

С 16 июня музеи и павильоны ВДНХ откроются для посетителей. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что за время, пока музеи и павильоны главной выставки страны были закрыты для посещений, подготовлены новые интересные экспонаты:

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- На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек - в зависимости от размеров помещения. А, например, центр "Космонавтика и авиация" площадью более 15 тысяч квадратных метров готов принимать до 100 посетителей за раз.

Соблюдение санитарных мер обязательно. Поэтому важно посещать павильоны исключительно во время, указанное в электронных билетах. Приобрести их можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Об открытии касс на самой выставке сообщат отдельно.

"Москвариум" и исторический парк "Россия - моя история" не ставят ограничений по количеству посетителей, но будут требовать соблюдения социальной дистанции. В пресс-службе ВДНХ отметили:

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- При входе в павильоны и выходе из них посетителям придется обрабатывать руки антисептиком - дозаторы будут установлены в холлах, находиться в масках или респираторах в помещениях, носить перчатки и соблюдать везде социальную дистанцию.

Музей ВДНХ, центр славянской письменности "Слово", центр "Космонавтика и авиация" будут открыты со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. Выходной день - понедельник.

В центре славянской письменности "Слово" появились восемь рукописей конца XIX - начала XX века - воспоминания служащего уральского металлургического завода, дневник сельской учительницы, пережившей немецкую оккупацию, и другие мемуары. В центре "Космонавтика и авиация" можно увидеть полноразмерные макеты космических аппаратов и редкие архивные материалы об истории космических достижений. Для безопасности посетителей интервал между сеансами теперь составляет два часа.

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Интерактивный музейный комплекс "Буран" приглашает посетителей с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Выходной - понедельник. Интервал между сеансами - 20 минут. Одновременно в макете космического корабля смогут находиться не больше трех посетителей.

А центр океанографии и морской биологии "Москвариум" ждет гостей ежедневно с 10:00 до 22:00. Помимо основной экспозиции "Аквариум", посетители смогут понаблюдать за кормлением акул, скатов, арапайм, аротронов и диодонов, мурен и осьминога, а также за тренировками азиатских выдр и байкальских нерп, которые успели соскучиться по вниманию людей. Посмотреть расписание кормлений и открытых тренировок и приобрести электронные билеты можно на официальном сайте океанариума или в терминалах внутри здания.

Интерактивная выставка "Робостанция" работает каждый день с 11:00 до 20:00. Билеты можно приобрести на сайте выставки.

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